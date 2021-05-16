أبرزها ضبط 112 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامة.. جهود الداخلية على خلال أسبوع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود؛ لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكللت الجهود في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا، خلال أسبوع، بضبط 6986 قضية تموينية متنوعة، وضبط 3111 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 31 ألف و482 أرجيلة.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية، 112 ألف و607 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية.

وفي مجال الغش التجاري والتلاعب بالدعم، ضبطت الحملات 9092 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 3217 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة.

ونجحت الحملات في ضبط 219 ألف و261 مخالفة مرورية متنوعة.