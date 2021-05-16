شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستعيد نظامك الغذائي بعد انتهاء رمضان والعيد؟.. خبير تغذية يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد الحوفي، أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، كيفية إعادة النظام الغذائي لشكله الطبيعي بعد انتهاء شهر رمضان والعيد مرة أخرى.

وقال «الحوفي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «dmc»، إن الأطعمة التي يعتاد الناس على تناولها خلال العيد مثل الكعك والبسكويت تحتوي على نسبة عالية جدًا من السكر مما يجعلها تزيد من هرمون الإنسولين الذي يرفع بدوره من فرصة تخزين الدهون، مما يتطلب التوقف عن تناولها بشراهة بعد انتهاء العيد.

وأضاف: «يتطلب استعادة النظام الغذائي المتوازن تغيير في شكل الحياة اليومية وبذل المزيد من الجهد عن طريق ممارسة الأنشطة المختلفة، لأن تقليل تناول الأطعمة التي تسبب السمنة وحده لا يكفي».

ونصح خبير التغذية بتناول 3 وجبات يوميًا على فترات منتظمة من اليوم، مع تقليل تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً قدر المستطاع، مؤكدًا على ضرورة التقليل من تناول السكريات مثل المشروبات الغازية والعصائر واستبدالها بكميات كبيرة من المياه خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع: «من الضروري أيضًا تقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون خاصة المقليات مثل البطاطس المقلية والبانيه»، مشيرًا إلى ضرورة تناول مزيد من الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل الخضراوات والفاكهة، مشددًا على أهمية تناول الفاكهة باعتدال.

وأشار إلى ضرورة تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي لأنها تشكل عبئًا على المعدة بعد انتهاء الصيام.