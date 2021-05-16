شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 7 مخالفات لمواعيد الغلق و10 غرامات لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات الواقية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - من جانبها، تابعت الوحدات المحلية لمراكز (سمالوط – ديرمواس – بني مزار – وملوي – العدوة)، مدى الالتزام التام بتطبيق مواعيد الغلق المحددة للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتيريات، ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، حيث حررت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 5 مخالفات لمحال تجارية لاختراق مواعيد الغلق المحدد، بالإضافة لتحرير 10 غرامات فورية لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات الواقية، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، من تحرير 7 غرامات فورية لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات الواقية.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، حملة لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحلات ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، وأسفرت عن تحرير 7 مخالفات لمواعيد الغلق، وتحرير 5 غرامات فورية للمواطنين، بالإضافة لتنفيذ اعمال الرش والتطهير والتعقيم للشوارع ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والأسواق والمباني الحكومية ومقار البنوك ومكاتب البريد بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والطب البيطري والإدارة الزراعية.

وواصلت الوحدات المحلية لمركزي ملوي والعدوة، تنظيم الحملات المتابعة على وسائل النقل العام، حيث تم تحرير 10 مخالفات لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات الواقية، منها 7 مخالفات بمركز ملوي، و3 مخالفات بمركز العدوة.

وتواصل الوحدات المحلية لمركزي (المنيا – ديرمواس) تنفيذ حملات رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة، بالإضافة لإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم رفع تراكمات القمامة واستمرار أعمال النظافة بحي شمال مدينة المنيا، وإزالة حالة تعد بالبناء المخالف بقرية بني محمد سلطان التابعة لمركز المنيا، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، من رفع جميع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة وتنفيذ اعمال الصيانة الدورية لاعمدة الانارة بقرية بني حرام.