شكرا لقرائتكم خبر عن عمال النظافة والسائقين والإسعاف.. مهن لا يعرف أصحابها الأعياد في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على الرغم من انتظار الجميع، إجازات الأعياد الرسمية في مصر خاصة عيدى الفطر والأضحى للاستمتاع بهما وتنفس الصعداء من «هموم» العمل وضغوط الحياة، غير عابئين بما يجرى من حولهم في الشوارع ومحطات الوقود والمخابز باعتبارهم قواعد أساسية لاستمرار الحياة، إلا أن هناك من المهن لا يعرف أصحابها الراحة والاعياد في الاسكندرية.

وهناك بعض المهن والوظائف يحرم أصحابها من التمتع بالإجازات في الأعياد والمناسبات الدينية والقومية، ويضطرون للعمل لإتمام دولاب الحياة دون توقف حتى يتمتع بها غيرهم من الموظفين والمواطنين الآخرين.

«المصرى اليوم» ترصد أبرز هذة المهن التي لا يعرف أصحابها الراحة، وتشمل عمال النظافة حيث أنه من الصعب الاستغناء عنهم في أيام الأعياد والإجازات الرسمية، وذلك لزيادة الإقبال على الأماكن العامة والشوارع والمتنزهات والحدائق والشواطئ، وما يتركوه من مخلفات ورائهم، فوجودهم إلزامي لتنظيف هذه الأماكن ولا غنى عنهم وبالتالى فهم لا يستمتعون بالعيد مثل بقية المواطنين،وكذا السائقين وإن كانت الأعياد تمثل بالنسبة لهم موسما جيداً لجنى الأموال نتيجة «المشاوير الخاصة»، إلا أنهم لا غنى عنهم في الأعياد لنقل المواطنين من وإلى الحدائق وأماكن الاحتفالات وكاذ قضاء مصالحهم.

وتشمل المهن أيضاً عمال محطات الوقود الذين لا يستطيعون مغادرتها طوال اليوم، فضلاً عن عمال المخابز حيث لا يتم غلق المخابز في العيد مثل بقية أيام السنة فيضطر العمال إلى استئناف عملهم دون توقف دونما الاستمتاع بالعيد مثل بقية البشر، فضلاً عن عمال المقاهي الذين لا يعرفون للاعياد طريقا ويقضون يومهم كاملاً في المقاهي يقدمون الطلبات للزبائن دون الاستمتاع بالاعياد.

وهناك أيضاً مهن أخرى لا يعرف اصحابها الاعياد مثل الصحفيين والاعلاميين، باعتبار أن مهنة الصحافة تعتمد في الأساس على نقل وتغطية الأحداث بمختلف أنواعها وفي أي توقيت، وبالتالى الصحافة مهنة تمتع بالاستمرارية دون توقف لمناسبات أو اعياد أو غيرها فضلًا عن تغطية الأعياد والمناسبات وأماكن الاحتفالات، والصلوات، وكذا رجال الأمن والتى تأتى مهمتهم حفظ الأمن كونها مهنة في الأساس تتلخص في توفير الأمن والأمان، وحماية المواطنين، وتعتبر الأعياد عملا إضافيا على رجال الأمن، وتعزز قوات الأمن بالشوارع لتوفير الأمن وحماية المواطنين أثناء الاحتفالات.

ويأتى ضمن المهن ايضاً الأطباء حيث أن الطب من المهن أيضا التي لا تعرف الراحة، فيتعلق عمل الطبيب بالمرض الذي قد يأتى في أي وقت سواء كان عيد أو غيره، وتعتبر الأعياد من أكثر الأوقات التي تستقبل فيها المستشفيات حالات التسمم وغيرها ما يعتبر موسم رائج لعمل الطبيب،كما يأتى ضمن المهن التي لا تعرف الراحة الاسعاف.

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)

مهن لا يعرف أصحابها الأعياد فى الاسكندرية: أبرزها عمال النظافة والسائقين والأطباء (صور)