شكرا لقرائتكم خبر عن بدء وصول الجرحى والمصابين الفلسطينيين للجانب المصري من معبر رفح البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ وصول الجرحى والمصابين الفلسطينيين، اليوم الأحد، جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى الجانب المصرى من معبر رفح البري، لنقلهم لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية .

وأكدت المصادر على بدء توافد أعداد من الجرحي والمصابين الفلسطينيين إلى الجانب المصرى، مشيرة إلى تواجد الأطقم الطبية المصرية لاستقبالهم وتصنيف حالاتهم الصحية تمهيدا لتوزيعهم على المستشفيات لتلقى العلاج عن طريق سيارات الإسعاف المجهزة.

يذكر أنه تم فتح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، كما تم توفير كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج في المستشفيات المصرية.