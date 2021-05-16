شكرا لقرائتكم خبر عن في ختام «بث العيد».. وزيرة الثقافة ترسل تهنئة موسيقية للشعب المصري والأمة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترسل الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بطاقة تهنئة موسيقية للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية في ختام البث الإلكتروني لأيام العيد على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب، حيث يذاع ضمن مبادرة الثقافة بين إيديك فى التاسعة مساء الاثنين 17 مايو حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بمشاركتها وبمصاحبة بغدادي بيج باند تعزف خلاله على آلة الفلوت باقة مختارة من أهم الأعمال التي كتبها كبار المؤلفين العالميين ويقوده المايسترو الدكتور مجدي بغدادي.

وفي العاشرة مساء، يعرض لأول مرة إحدى نوادر حلقات صالون الأوبرا الثقافي، والتي استضافت النجم عادل إمام ليروي ملامح تاريخه الفني الثري والكثير من المواقف التي صادفته أثناء مسيرته حتى تربعه على عرش النجومية وحصوله على لقب الزعيم.