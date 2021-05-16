التنمية المحلية ترد على صورة شاطئ رأس البر المنشورة على السوشيال ميديا

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت وزارة التنمية المحلية، عدم صحة الصورة المنشورة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بوجود أعداد كبيرة من المواطنين على شاطئ رأس البر بمحافظة دمياط.



وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كلف عقب نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتواصل مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن المحافظة أكدت أن الصورة قديمة ومن سنوات سابقة، وأن بعض الأشخاص قاموا بإعادة نشرها كل فترة على أنها صورة لهذا الصيف.

وتابع البيان، أن المحافظة أشارت إلى أن جميع الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات تم علقها بالكامل بدمياط، ومنها رأس البر، تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التنمية المحلية في هذا الشأن في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.