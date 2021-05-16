شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات شكاوى المرأة: لم نتلق أي شكاوى تحرش خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة التي تم تخصيصها لتلقى شكاوى التحرش الذي قد تتعرض له السيدات والفتيات خلال أيام عيد الفطر المبارك عن عدم تلقي أي شكاوى تحرش خلال ايام عيد الفطر.

أوضحت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكوي لحادث تحرش، ولكنها تلقت عددا من الاستفسارات المتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية، العنف الأسري، تنفيذ الأحكام، إتجار بالبشر، والمشاكل المتعلقة بالميراث بالإضافة إلى إستفسارات ومتابعة الشكاوى ،وتم افادتهن بالمشورة القانونية اللازمة.

يذكر أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة يتلقى شكاوى واستفسارات السيدات والفتيات وذلك على مدار 12 ساعة، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً عن طريق الخط المختصر ١٥١١٥، أو عن طريق الواتس اب على رقم 01007525600.

كما يستقبل الشاكيات عن طريق المقابلة الشخصية بالمركز الرئيسي وفروع مكتب الشكاوى بالمحافظات من الساعه ٩ صباحًا حتى الساعه ٣ عصرًا.