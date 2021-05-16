شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية : توريد 97 ألف و121 طن قمح بنطاق المحافظة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية الأحد، على استئناف أعمال توريد محصول القمح من المزارعين بمختلف الصوامع والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة وذلك حتى نهاية موسم الحصاد مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ إجمالي ما توريده منذ بدء عمليات التوريد وحتى الآن 97 ألف و121 طن قمح.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه تم أمس السبت 15 من مايو الحالي انتظام عمليات استلام الأقماح الجديدة بالصوامع والشون بنطاق المحافظة حيث تم اليوم الأحد توريد 2771 طن قمح، مؤكدًا على المتابعة الدورية لعمليات التوريد من قبل اللجان المختصة، وتواصل كل الصوامع والشون على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 14 صومعة استقبال محصول القمح حسب الضوابط المقررة لذلك.

من جانبه، أشار محافظ المنوفية إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة والمزارعين وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لهم وتقديم التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظًا على الإنتاجية.