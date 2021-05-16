شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية : 64 حالة إصابة بكورونا و17 ألف و951 مواطن تلقوا اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية تسجيل المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بجانب 7 حالات من خارج المحافظة، وجاء مركز بنها في المركز الأول من حيث عدد الإصابات بـ27 حالة، تلاه مركز طوخ بـ16 حالة، ثم الخانكة بـ6 حالات، والقناطر بـ5 حالات، وكفر شكر بـ4 حالات، وشبين القناطر حالتين، وقها حالة واحدة، فيما حققت أحياء شرق وغرب شبرا صفر إصابة.

كذلك، أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالي المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا منذ بدء التطعيم وحتى الآن 17951 جرعة أولى و3364 جرعة ثانية في 9 مراكز مخصصة لحقن اللقاح على مستوى المحافظة، حيث تلقى اللقاح 6035 جرعة أولي و1281 جرعة ثانية بمستشفى كفر شكر المركزي، و5279 جرعة أولى و866 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، و5811 جرعة أولى و1217 جرعة ثانية بمركز طبي حجازي بشبرا، و187 جرعة أولى بمستشفى رمد بنها و87 جرعة أولى بوحدة الأحراز بشبين القناطر و78 جرعة أولى بمركز سندبيس بالقناطر و465 ببنك الدم الإقليمي باسنيت كفرشكر.