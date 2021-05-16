شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه الإسكندرية يبحث سبل زيادة نسب تحصيل الفواتير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أثناء جولته، اليوم الاثنين، فروع الشركة الإدارية فرع المندرة وفرع سيدى بشر وفروع العجمى والساحل والورديان والإبراهيمية، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على أي مشكلات ومعالجتها، والتأكيد على التعامل باحترافية مع العملاء وتقديم خدمة متميزة لهم.

وناقش مع مدراء الفروع آليات تنشيط نسب التحصيل خلال الفترة القادمة، والتأكيد على الدور الهام لسرعة حل شكاوى المواطنين التي ترد عبر الخط الساخن ١٢٥ أو من خلال قنوات التواصل التي تتيحها الشركة.

وتفقد رئيس شركة مياه الإسكندرية، رافعى سيدى بشر ومحمد نجيب، لمتابعة الضغوط لتغطى مناطق من مناطق سيدى بشر إلى الرمل.

وتفقد جابر محطة مياه «شرقى» للتأكد من إجراءات التشغيل القياسية وفقا للخطة الموضوعة، كما تفقد موقع أعمال ترحيل خط مياه قطر ١٠٠٠ مم بمنطقة القبارى أسفل كوبرى باب 27 ضمن خطة الدولة للمشروعات القومية.