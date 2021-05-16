شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا الإثنين.. استئناف حركة نقل الركاب بين مينائي سفاجا والغردقة والسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن التوكيل الملاحي للعبارتين القاهرة والرباض، استئناف حركة نقل الركاب بين مواني البحر الأحمر بسفاجا والغردقة، وميناء ضبا السعودي، غدًا الإثنين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، ليتم استئناف الرحلات البحرية مرة أخري، طبقا لجدول الرحلات البحرية المعلن.

كانت شركة القاهرة للعبارات، أعلنت زيادة الرحلات البحرية للعبارتين القاهرة والرياض من ميناءي الغردقة وسفاجا البحريين لميناء ضبا السعودي، خلال شهر مايو الجاري، وذلك بمعدل 6 رحلات بحرية أسبوعيا مناصفة بين المينائين.