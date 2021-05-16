شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي «شم القبلية» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية وعلاجية بقرية شم القبلية بمركز مغاغة خلال يومي 17 و18 مايو الجاري، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها رئيس الجمهورية، للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر»، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.