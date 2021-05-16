شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي «شم القبلية» غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية وعلاجية بقرية شم القبلية بمركز مغاغة خلال يومي 17 و18 مايو الجاري، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها رئيس الجمهورية، للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر»، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.