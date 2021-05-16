شكرا لقرائتكم خبر عن غدا استئناف حركة نقل الركاب بين موانئ البحر الأحمر والسعودية بعد انتهاء إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن التوكيل الملاحي للعبارتين القاهرة والرياض استئناف حركة نقل الركاب بين مواني البحر الاحمر بسفاجا والغردقة وميناء ضبا السعودي غدا الاثنين بعد انتهاء اجازة عيد الفطر ليتم استئناف الرحلات البحرية مرة أخرى طبقا لجدول الرحلات البحرية المعلن. كانت شركة القاهرة للعبارات قد اعلنت زيادة الرحلات البحرية للعبارتين القاهرة والرياض من ميناءي الغردقة وسفاجا البحريين لميناء ضبا السعودي خلال شهر مايو الجاري وذلك بمعدل ٦ رحلات بحرية اسبوعيا مناصفة بين الميناءين.