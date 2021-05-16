شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع شهداء غزة لـ33 بينهم 8 أطفال و12 إمرأة فى قصف إسرائيلى فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، عبر حساب الوزارة بموقع وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ارتفاع عدد الشهداء جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى شارع الوحدة وسط مدينة غزة فجر اليوم إلى 33 شهيدا من بينهم 12 سيدة و8 أطفال، بالإضافة إلى 50 إصابة بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والسيدات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفاع عدد الشهداء إلى 181 من بينهم 52 طفلا و31 سيدة، و1225 إصابة بجروح مختلفة، منذ بداية العدوان الإسرائيلى على القطاع، منوهة بأن العدد ما زال مرشحا للزيادة.

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت أن إسرائيل تسببت بمجزرة ثانية فى أقل من 24 ساعة، بعدما أودى قصف حى الرمال الشمالى فى إقليم غزة، بحياة 7 فلسطينيين من عائلة واحدة، من بينهم 5 أطفال.

وتسبب قصف إسرائيلى على مخيم الشاطئ بغزة، أمس السبت، فى وقوع 10 ضحايا من عائلة واحدة، ولم ينج من هذا القصف سوى رضيع يبلغ 5 أشهر.

وأورد تلفزيون فلسطين أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ارتفع حتى اللحظة إلى 145 شهيدا، وذلك بعد استشهاد فلسطينيين متأثرين بجروحهما.

ونقل التلفزيون الفلسطينى عن مصادر طبية فى قطاع غزة القول أنه من بين الشهداء 41 طفلا، و23 سيدة، إضافة إلى إصابة 1100، منهم 313 طفلا، و206 سيدة، من بينهم 38 إصابة بالغة الخطورة.