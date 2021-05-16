شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تؤكد غلق شاطئ رأس البر: الصورة المنتشرة قديمة وغير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التنمية المحلية، عدم صحة الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى توضح بوجود أعداد كبيرة من المواطنين على شاطئ رأس البر بمحافظة دمياط فى الوقت الذى تغلق فيه المحافظة الشواطئ تنفيذًا للقراءات والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عقب نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى وجه على الفور، بالتواصل مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأكدت محافظ دمياط، أن الصورة غير صحيحة وقديمة يقوم بعض الأشخاص بإعادة نشرها كل فترة على أنها صورة لهذا الصيف، وأشارت المحافظة إلى أن جميع الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات تم علقها بالكامل بدمياط ومنها رأس البر مغلقة تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن فى إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.