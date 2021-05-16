شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة : استمرار حملات النظافة ورصد ومتابعة المخالفات خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت حملات رصد ورفع المخالفات بعدد من أحياء محافظة الجيزة ففي مركز ومدينة البدرشين تمكنت فرق النظافة من رفع 105 طن مخلفات بنطاق قرى ( سقارة، أبوصير، ميت رهينة، أبورجوان، دهشور، المرازيق) وإزالة 3 حالات مخالفة بناء في المهد بقرية الشوبك الغربي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك وردم حالة حفر للتجهيز للبناء على مساحة 2 قيراط بقرية دهشور، ومصادرة عدد 30 حالة إشغال.

وفي حى الوراق قامت حملة لمتابعة سريان الإجراءات الإحترازية ورصد المخالفين، والتى تمكنت من ضبط أحد قاعات الأفراح التي تنظم حفلات زفاف بالمخالفة للإجراءات حيث تم فض الحفل وإغلاق القاعة بالإضافة لإغلاق أحد المقاهى لتقديمها الشيشة ومصادرة 94 كرسى و78 شاشة و8 سقالات خشب، كما تم إزالة سور مخالف على مساحة 200 م2 بقرية طناش .

وفي نطاق حى شمال الجيزة تم غلق وتشميع 3 مقاهى لمخالفاتها الإجراءات الإحترازية ومصادرة 71 كرسى و11 شيشة و3 سماعة وعدد من الترابيزات.

وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تم تحرير 7 محاضر غلق وتشميع لمخالفة مواعيد الغلق و3 محاضر عدم إرتداء الكمامة و8 محاضر إشغال، وتمكنت فرق النظافة من رفع 100 طن قمامة بنطاق القرى وتوابعها.

كما أسفرت جهود النظافة بنطاق مركز ومدينة أوسيم عن رفع مايقرب من 400 طن مخلفات والتى تم نقلها للمقالب العمومية بالمحافظة .