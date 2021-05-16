شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 5 حالات إيجابية و3 حالات شفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم، 5 حالات إيجابية و3 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 449 حالة، بجانب تسجيل 3 حالات شفاء لترتفع إلى 2575 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 165 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 23 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و52 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.