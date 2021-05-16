شكرا لقرائتكم خبر عن 111 مواطنًا يتلقون لقاح فيروس كورونا في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي 111 مواطنًا جديدًا الجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا، بمركز التطعيم ضد كورونا في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح إلي 224 شخصًا.

وأكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء بشكل يومي، بما في ذلك أيام عيد الفطر المبارك والعطلات الرسمية.