شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تكشف حقيقة تداول «بطيخ» و«خوخ» مُسرطن بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، إنه لا يوجد انتشار لبطيخ أو خوخ مسرطن في الأسواق ومصر تُطبق حاليًا برنامجًا على أعلى مستوى من التقنية الحديثة التي ترصد متبقيات المبيدات لعدد كبير من المحاصيل الزراعية، مؤكدًا أن المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تمامًا، وخالية من أي مبيدات ضارة، وتخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل المعامل المعتمدة من الوزارة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وأضاف «القرش»، في تصريحات صحفية، الأحد، أنه يتم حاليًا تنفيذ برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، حيث يتم أخذ عينات من الخضر والفاكهة من عدد من الأسواق الرئيسية بمختلف المحافظات وإجراء التحاليل لها بمعامل الوزارة للتأكد من توافقها مع النسب المسموح بها أو اتخاذ إجراء بشأن أي مبيد يكتشف أن له متبقيات في المنتج المتداول.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة أنه ولتنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات بإشراف لجنة مبيدات الآفات الزراعية فقد تم تأهيل وتدريب 12 ألفًا و180 من مُطبقي المبيدات ضمن تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها في المزارع والحقول بمختلف المحافظات للقضاء على الرش العشوائي، وكذلك إعداد برامج تدريبية لكل محصول وإدارته بداية من الزراعة حتى الحصاد.

وأكد «القرش»، أنه لا صحة لانتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، وأن الأسماك المتداولة بالأسواق صالحة وآمنة، مُشددًا على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.