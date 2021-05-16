شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 56 مخالفة خلال حملات رقابية على الصيدليات ومخازن الأدوية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل، الحملات التفتيشية والرقابية من خلال المرور على الصيدليات ومخازن الادوية بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي والجهات المعنية، حيث تم المرور على 393 صيدلية عامة بجميع مراكز المحافظة، خلال ابريل الماضي، وذلك بهدف احكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة التفتيش الصيدلي تعمل على تكثيف الحملات الرقابية على الصيدليات ومخازن الادوية، حيث تم تحرير 56 مخالفة لصيدليات، وتنوعت المخالفات بين عدم وجود مدير مسؤول، ووجود أدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي ووجود ادوية مجهولة المصدر، كما تم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

من جانبها، قالت الدكتورة ولاء ثروت، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، أنه تم تنفيذ 35 حملة تفتيشية بالتعاون مع جهات رقابية حيث تم تحرير 4 مخالفات لمنشآت صيدلية مخالفة، مشيرة انه تم اصدار قرارات ترخيص لـ 33 صيدلية واصدار قرارات الغاء ترخيص لـ 5 صيدليات مخالفة