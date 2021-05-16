شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 224 محضر لعدم الالتزام بالكمامة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف، على ضرورة استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ تطبيقه منذ مطلع يناير الماضي»،والغلق الكامل لدور المناسبات،مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقريرالذي يشرف على إعداده اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم تحرير224 محضراً لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة بواقع: 80 بمركز ومدينة بني سويف، و36 بمركز ناصر، و15 بالواسطى و7 بمركز ببا، و50 بالفشن، و11 باهناسيا، و25 بسمسطا، فيما تم غلق بعض المحال التجارية، وذلك لمخالفتها بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.