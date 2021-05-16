شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ٣٠٠ متر تعديات على أملاك الدولة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت اللجنة المختصة بالازالات علي اراضي الدولة بمدينة الغردقة ازالة فورية دور سادس بدون ترخيص للعقار رقم ١١.ج على مساحه ٣٠٠م عبارة عن حجرات وأسوار بارتفاع ٤ متر بتقسيم الأحياء شمال الغردقة.

وشدد اللواء إيهاب رأفت، رئيس المدينة، على التصدي لكل أشكال التعديات وازالتها من المهد وعدم التهاون في حق أملاك الدولة وازالة التعديات بشكل فوري.

ازالة ٣٠٠ متر تعديات على أملاك الدولة بالغردقة

ازالة ٣٠٠ متر تعديات على أملاك الدولة بالغردقة

ازالة ٣٠٠ متر تعديات على أملاك الدولة بالغردقة

ازالة ٣٠٠ متر تعديات على أملاك الدولة بالغردقة

ازالة ٣٠٠ متر تعديات على أملاك الدولة بالغردقة

ازالة ٣٠٠ متر تعديات على أملاك الدولة بالغردقة

ازالة ٣٠٠ متر تعديات على أملاك الدولة بالغردقة