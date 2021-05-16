شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تناقش خطة العمل بالمستشفيات والإدارات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماعا مع مديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفراس بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الإجتماع مناقشة مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات لخطة العمل خلال الفترة المقبلة، بعد الإنتهاء من الإحتفال بعيد الفطر المبارك، والإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وكذلك مناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، مع تكثيف المتابعة على الفرق الطبية الثابتة بمراكز التطعيم، والفرق المتحركة بالأماكن المختلفة وفقاً للخطة الموضوعة.

قدم وكيل الوزارة الشكر لمديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات المتميزين والفرق الطبية بها، على الجهود المبذولة خلال فترة عيد الفطر المبارك، كما وجه مديري المستشفيات بمراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد من توافر المخزون الكافي من الأكسجين لتغطية مختلف الأقسام الطبية بالمستشفي، وكذلك التأكد من توافر الأسطوانات الكافية بالمخازن، ومتابعة الإستهلاك اليومي للأكسجين وفقاً للحالات الصحية بكل مستشفي، فضلا عن تكثيف المتابعة الدورية على كافة الأقسام الطبية، مشددا على إتباع الإجراءات الوقائية والتطهير والتعقيم اليومي.

كما وجه وكيل الوزارة بزيادة عدد الأسرة بالأقسام الطبية، وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وتكثيف جلسات العلاج الطبيعي، وأيضا متابعة الأمصال وفصائل الدم المختلفة والكيماويات المعملية، وكذلك متابعة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية، وشدد على مديري الإدارات الصحية بالرقابة والمتابعة المكثفة للإجراءات الوقائية والاحترازية في مختلف المنشآت الحيوية والمؤسسات ودور العبادة، وتكثيف أعمال الرش والتطهير، والتوعية والتثقيف الصحي، مع متابعة الفرق الطبية لحالات العزل المنزلي.