شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق وتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بشوارع السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع خالد سعداوي، السكرتير العام لمحافظة السويس، تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا من خلال التأكد من إغلاق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم ودور السينما في الساعة التاسعة مساء، والتي تستمر حتي ٢١ مايو، حفاظا على صحة المواطنين من خطورة كورونا.

وشملت المتابعة إغلاق المحلات التجارية بشوارع الجيش بحي الأربعين والسيد هاشم والهاويس بحي الجناين، بالإضافة إلى منطقة الكورنيش الجديد والمحلات الجديدة والممشي بحي السويس.

وخلال المتابعة الميدانية تم فض التجمعات المتواجدة من المواطنين بعدد من الكافتيريات بمنطقة الكورنيش الجديد، والممشي بحي السويس.

تم تحرير عدد من المحاضر ضد أصحاب المحلات التجارية والكافتيريات المخالفة للقرارات الصادرة بشأن الإغلاق والإجراءات الاحترازية على مستوي الأحياء.