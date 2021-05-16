شكرا لقرائتكم خبر عن القوي العاملة: تعيين 594 شابًا في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج، بتعيين 594 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 19 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 139 فرصة عمل منهم 19 من ذوي الهمم والقدرات .

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن المديرية قامت بتنفيذ 10 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج وطهطا والكوثر، على عدد من المهن التي يحتاجها سوق العمل وهى: التفصيل والحياكة، ومهنة التبريد والتكييف، ومهنة صيانة المحمول، والطاقة الشمسية وصيانة الحاسب الآلي، والمشغولات استفاد منها 142 متدرباً .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 725 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 19 محضراً، وعمل 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم عقد ندوتين مفاوضة جماعية، و4 ندوات زيادة الإنتاج، وندوتان توعية بأضرار السموم البيضاء .

من جانبه تابع الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية- في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي- أنه تم صرف 225 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 98 عاملا منهم، 66 منحة مولود بإجمالى 132 ألف جنيه، 27 ألف جنيه لـ 9 عمال منحة زواج، و46 ألف جنيه منح وفاة أحد الاقارب لـ 23 عامل، كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 817 عمال بإجمالى 119 ألفاً و808 جنيه، فضلاً عن تسجيل 138 عاملاً جديداً بالمنظومة وعمل كارنيهات لهم.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 597 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 13 شكوى، تم تسوية شكوتين منها، وإحالة 13 شكوى للقضاء، وتم حفظ شكوى منها، وتبقى شكوى واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 327 منشأة، وإعادة التفتيش على 574 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 106 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لــ 484 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها، فضلاً عن بحث 22 شكوى ومنح 5 تراخيص.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1264 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى.