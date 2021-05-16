شكرا لقرائتكم خبر عن الري: تغطية جزء من مصرف «المحيط» لإنشاء محور مروري يربط شارع الهرم و«المريوطية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الموارد المائية والري ممثلة في هيئة مشروعات الصرف إنه تم تنفيذ عمليـة تغطية وتأهيل وحماية جزء من مصرف المحيط بطول 3.650 كيلومتر لتوسعة الطريق وخلق محور مروري أكثر تطورًا بدءًا من شارع الهرم في اتجاه الدائري الجنوبي أسفل محور المريوطية بهدف تحسين الصورة البصرية لمرتادي المنطقة من المصريين والسائحين الأجانب.

وأوضح التقرير إنه تم تنفيذ عملية تكاسى دبش على مصارف (المحيط – اللبينى– سقارة العمومي) المتقاطعة مع مسار الطريق الدائري الأوسطى بزمام محافظة الجيزة، وعملية توسيع وتعميق مجرى طرد المكس بطول واحد كيلومتر، وعملية تجريف مصرف بحر البقر الرئيسي بطول 300كيلومتر باستخدام عدد (2) شفاط بخلاف المعدات المعاونة من حفارات وصنادل.