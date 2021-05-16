شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي.. وجيلة يدعو إلى نبذ الصراعات الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير المصري لدى جيبوتي محمد مصطفي عرفي في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله الأمس الموافق ١٥ مايو الجاري بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة .

هذا وقد سبق أن قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال برقية تهنئة للرئيس الجيبوتي عقب فوزه بالانتخابات التي جرت الشهر الماضي، أعرب فيها سيادته عن تمنياته بخالص التوفيق والنجاح في مهمة الرئيس الجيبوتي لتحقيق التقدم المنشود للشعب الجيبوتي الشقيق.

وكان الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله،قد أدي أمس السبت، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية خامسة على التوالي، بعد فوزه في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل الماضي.

ووعد رئيس جيبوتي في خطاب تلاه بعد أداء اليمين الدستورية بالاستمرار في تحقيق أهداف برنامجه الرئاسي ومواصلة العمل من أجل تنمية البلاد، وقال «لقد أقسمت للتو على تولي ولاية جديدة واستمرارية مسيرة البناء... لقد أثبتت جيبوتي نفسها كموقع استراتيجي واليوم نحن رواد في البنية التحتية للموانئ على المستوى الأفريقي».

ودعا الرئيس الدول الأفريقية إلى الوحدة والتضامن وشدد على أن «أفريقيا ستكون قوية إذا كانت متحدة وستكون غنية إذا تضامنا مع بعضنا البعض... وسوف نسعى إلى تحقيق رؤيتنا المشتركة لوجود دول قوية وفعالة»، وشدد على ضرورة تجاوز «الصراعات المميتة» في أفريقيا.

وتولى إسماعيل عمر جيله (73 عاما) السلطة في جيبوتي منذ عام 1999، وقد أعيد انتخابه في 9 أبريل/نيسان الماضي، لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، في انتخابات قاطعتها المعارضة.