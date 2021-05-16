شكرا لقرائتكم خبر عن توريد ١٥٠ ألف طن من القمح حتى الآن في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن توريد 150000 طن قمح لصوامع التخزين داخل وخارج المحافظة حتى الان، حيث جرى توريد 22910 أطنان إلى صومعة الخارجة، كما استقبلت صومعة شرق العوينات 35645 طنا، ليصل إجمالي ما جرى توريده من أقماح داخل المحافظة بواقع 60500 طن، كما جرى توريد 89500 طن قمح إلى الصوامع خارج المحافظة.

موسم حصاد محصول القمح في محافظة الوادي الجديد - صورة أرشيفية

وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد،، إن إجمالي مساحة الأراضي المنزرعة بمحصول القمح بلغ 254011 فدانا، بمعدل زيادة قدرها 61310 أفدنة عن العام السابق، وكانت أكبر مساحة منزرعة قمح بمنطقة العوينات، حيث بلغت 126135 فدانا، والمساحة المنزرعة قمح بمركز باريس 4191 فدانا.