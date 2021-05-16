شكرا لقرائتكم خبر عن فتح 10 مراكز جديد للتطعيم بلقاح كورونا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة في المنيا، فتح 10 مركز جديد لتلقيح المواطنين، ضد فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المراكز بمدن المحافظة، إلى 16 مركزا، بهدف التيسير على المواطنين، بالإضافة إلى الفرق المتحركة بنطاق المحافظة، والتي تشمل مناطق التجمعات بالمساجد والكنائس ودور الرعاية والمنشات الحكومية.

أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، ان الدولة تسعي لمنع انتشار العدوي، بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال التوسع في مراكز التطعيم، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اثناء التطعيم،