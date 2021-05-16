أخبار مصر

فتح 10 مراكز جديد للتطعيم بلقاح كورونا في المنيا

0 نشر
سعيد نافع 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح 10 مراكز جديد للتطعيم بلقاح في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة في المنيا، فتح 10 مركز جديد لتلقيح المواطنين، ضد ، ليرتفع عدد المراكز بمدن المحافظة، إلى 16 مركزا، بهدف التيسير على المواطنين، بالإضافة إلى الفرق المتحركة بنطاق المحافظة، والتي تشمل مناطق التجمعات بالمساجد والكنائس ودور الرعاية والمنشات الحكومية.

أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، ان الدولة تسعي لمنع انتشار العدوي، بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال التوسع في مراكز التطعيم، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اثناء التطعيم،

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا