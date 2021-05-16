شكرا لقرائتكم خبر عن 335 فرصة عمل للمصريين في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، استطاع توفير 335 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة أو الإعارة المتواجدين داخل المملكة باحدي الشركات الكبري في مجال الأغذية، على أن يحدد الراتب وفقا للخبرة والكفاءة .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير تلقي تقريرا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أن المهن المطلوب هي: 100 فرصة مبيعات ومعلبات وسلع استهلاكية و80 مبيعات لحوم، ومبيعات ألبان واجبان، و25 مبيعات محمصة، و80 مبيعات خباز ومبيعات مأكولات بحرية، و50 مبيعات فواكه وخضروات .

وأوضح رئيس مكتب التمثيل العمالي أنه على الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة ممن تنطبق عليهم الشروط ارسال السيرة الذاتية (C.V) على البريد الالكتروني Workforce @al-sadhan.com موضحا بالعنوان البريدي وصف الوظيفة المتقدم لها .