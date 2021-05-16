شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد : انتظام توريد القمح بإجمالي ٥٣٢٠ طن للصوامع والمطاحن حتي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع ومطاحن المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم ٢٠٢١ حتى صباح اليوم الاحد ١٦ مايو بلغ ٥٣٢٠ طن قمح محلي .

وأكد المحافظ على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا اثناء اعمال الفرز والإستلام .

وأشار المحافظ إلى زيادة المساحة المنزرعة بالقمح وزيادة انتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة لافتًا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 15600 فدان فدان بزيادة 2000 فدان عن العام الماضي منهم 3200 فدان بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، والباقي بالجنوب.