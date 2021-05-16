شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية شم القبلية في مغاغة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في المنيا، تنظيم قافلة طبية وعلاجية بقرية شم القبلية بمركز مغاغة، الاثنين والثلاثاء، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان .

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، تضم القافلة التخصصات منها الأطفال – الباطنة- الأسنان- الجلدية-الصدر، مشيرا هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة .