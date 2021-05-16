شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سفاجا تتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية النصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، يرافقها حمدي مبارك، رئيس قرية النصر 85، والمهندس يحيي عبدالغني، مدير المشروعات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، مشروعات حياة كريمة بالقرية، للوقوف على مراحل التنفيذ واحتياجات العمل.

تفقدت رئيس المدينة عملية إحلال وتجديد الوحدة القروية للقرية المقامة على مساحة ٣٠٠ ‪ مترا متضمنه قاعة اجتماعات ومكاتب إدارية ومخازن وجراج للسيارات.

كما تفقدت عملية تنفيذ محطة رفع مياه وخزان التكديس بسعة ٥٠٠ ‪ طن علي مساحة ١٤٠٠ متر بتكلفة اجمالية ٥ ملايين جنية، وتابعت مسار تركيب ٥٠ عامود إنارة حيث تم تنفيذ القواعد الخرسانية الخاصة بالأعمدة.

وأكدت رئيس المدينة خلال تفقدها للمولد الكهربائي الجديد بالقرية، أنه سوف يتم من خلاله ربط القرية بالتيار الكهربائي الدائم قريبا.

والتقت المغربي بعدد من أهالي القرية وهنيئتهم بعيد الفطر المبارك و استمعت إلي بعض مطالبهم ووعدت بتنفيذها مثل إنشاء سنترال للقرية وعمل دار لتحفيظ القرآن الكريم ومكتبة للطفل، وأكدت لهم انه تم بالفعل إدراج ٥٠ وحدة توطين ضمن مشروعات حياة كريمة في المرحلة الثانية، وكذلك سوف يتم تنفيذ ٦٠ وحدة ضمن القري الأكثر احتياجات والتي سوف يتم تنفيذها خلال خطة العام المالي الجديد.

رئيس مدينة سفاجا تتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية النصر

رئيس مدينة سفاجا تتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية النصر

رئيس مدينة سفاجا تتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية النصر

رئيس مدينة سفاجا تتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية النصر

رئيس مدينة سفاجا تتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية النصر

رئيس مدينة سفاجا تتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية النصر

رئيس مدينة سفاجا تتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية النصر