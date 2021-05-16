شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من الهلال الأحمر المصرى يستعد لاستقبال جرحى فلسطينيين بمعبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، اليوم، فى بيان له تواجد فريق الهلال الأحمر المصري في معبر رفح استعداد لاستقبال المصابين فى أى وقت، وتابع البيان، أنه تم تكوين فريق استجابة علي مدار 24 ساعة في مقر الهلال الأحمر المصري.

وقال عمر محمد مدير فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، لـ"الخليج 365"، إنه تم رفع حالة الاستعداد وتجهيز فرق المتطوعين لتوفير كافة احتياجات أى حالة تصل من قطاع غزة للأراضي المصرية .

أضاف أن فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء سيوفر سيارات نقل للأطباء بين المستشفيات، لافتا أنه تم مراجعة كافة الاستعدادات والجاهزية بالتنسيق مع الجهات الطبية وجهات الاختصاص بشمال سيناء .

من جانبهم واصل أهالى شمال سيناء جهودهم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء والهلال الأحمر المصرى وجمعيات أهلية، لتوفير احتياجات عاجلة لمن يصل من الجرحى الفلسطينيين للمستشفيات بشمال سيناء ومكتب خدمة المرضى بمستشفى العريش العام.

ورسميا أوضحت مصادر طبية بشمال سيناء، أن كافة المستشفيات فى حالة جاهزية إذا ماتقرر وصول حالات لها من غزة وان فرق طبية مجهزة لنقل الجرحى حال وصولهم للجانب المصرى للمستشفيات المحددة لتلقيهم الإسعافات العاجلة وتحديد واجهة نقلهم لاستكمال العلاج بالمستشفيات المتخصصة .