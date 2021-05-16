شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتوجه لباريس للمشاركة فى مؤتمرى دعم السودان وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:





الرئيس السيسى يتوجه لباريس اليوم للمشاركة فى مؤتمرى دعم السودان وأفريقيايتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان يومى 17 و 18 مايو الجارى على التوالى.





السكة الحديد: تشغيل قطارات العيد الإضافية بخطوط الصعيد مستمر لـ21 مايو

أكدت هيئة السكة الحديد أن تشغيل القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الفطر لخدمة خطوط الصعيد مستمر حتى 21 مايو الجارى، على أن يتم طرح مقاعدها للحجز قبل السفر بـ24 ساعة فقط من شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية.





الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الفترة القلية المقبلة، التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2021،2022، حيث يتم فتح باب التقدم للتسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائى.





طقس اليوم.. ارتفاع 5 درجات بحرارة الجو والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وزير المالية: تخصيص 87.2 مليار جنيه للتموين و180 مليار جنيه للتأمين الاجتماعى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الهيئات الاقتصادية تُعد من أهم الركائز التى يعتمد عليها النشاط الاقتصادى، وتُسهم فى تهيئة مناخ الأعمال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، عبر تحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية، والتوسع فى المجالات الاستثمارية وحسن إدارة أصول الدولة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الدولة من مشروعات هو المحرك الرئيسى للاقتصاد، وقد جعل مصر من ٤ دول فقط تحقق معدلات نمو إيجابى رغم جائحة كورونا التى أثرت على كبرى اقتصادات العالم.





ارتفاع حصيلة شهداء الغارة الإسرائيلية على غزة لـ 26 شهيدا بينهم 8 أطفال

أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، عبر حساب الوزارة بفيس بوك، عن حصيلة جديدة لشهداء الغارة الإسرائيلية على القطاع فجر اليوم، حيث أكد ارتفاع عدد الضحايا إلى 26 شهيدا من بينهم 10 نساء و 8 أطفال، بالإضافة الى 50 إصابة بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والسيدات.





مؤتمران ولقاءات مع ماكرون ورؤساء وشركات عالمية.. برنامج زيارة الرئيس السيسى لباريس

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان يومي 17 و 18 مايو الجاري على التوالي.





قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا بالمدارس العسكرية الرياضية

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الجدد الموهوبين رياضيًا من البنين، مرحلة الإبتدائى بدءًا من الصف الرابع الابتدائي والإعدادى والثانوى بكافة المراحل الدراسية، بالمدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعام الدراسى 2021/ 2022 طبقًا لشروط القبول بكل مرحلة.





ضبط أجهزة لاسلكى وملابس عسكرية مع راكب أجنبى بمطار القاهرة الدولى

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد من ضبط محاولة تهريب أجهزة لاسلكى وملابس عسكرية مع راكب روسى، وذلك عقب وصوله من موسكو أخفاها داخل حقائبه وبين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه والعرض على الجهات المختصة.





الأمن العام يضبط 30 قطعة سلاح وينفذ 35 ألف حكم قضائى متنوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (30) قطعة سلاح نارى، (98) قضية مخدرات وتنفيذ (35420) حكما قضائيا متنوعا.





الحكومة تنفى تلوث ميناء الإسكندرية لتسرب بقع زيتية من السفن الضخمة

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن تلوث ميناء الإسكندرية نتيجة تسرب بقع زيتية من السفن الضخمة.





الداخلية تضبط قضايا اختلاس واستيلاء على المال العام بقيمة 1.8 مليار جنيه

واصلت الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (582) متهم، وبحوزتهم (26 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مسدس صوت – 4 قطع سلاح أبيض).





الأرصاد: انخفاض 7 درجات بحرارة الجو غدا والصغرى بالقاهرة 20 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة بمعدل 7 درجات، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .