شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا اختلاس واستيلاء على المال العام بقيمة 1.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (582) متهم، وبحوزتهم (26 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مسدس صوت – 4 قطع سلاح أبيض).

وأثمرت الجهود ـخلال أسبوع ـ فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن ضبط (486) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط - الجيزة – الغربية – الدقهلية – السويس – القليوبية – كفر الشيخ – المنيا – سوهاج – المنوفية – الشرقية – قنا - البحر الأحمر – الأقصر – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – أسوان)، وبحوزتهم (296 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل عمد - مخدرات - سرقة بالإكراه- مقاومة سلطات - سلاح نارى)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة منضبط (1053) قطعة سلاح نارى أبرزها (80 بندقية آلية – 145 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 50 مسدس – 778 فرد محلى – 1141 طلقة مختلفة الأعيرة – 95 خزينة – 1259 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (ورشة) لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها (3 فرد محلى – أجزاء وأدوات التصنيع – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط (6) تشكيلات عصابية، ضموا (20) متهمًا، إرتكبوا (51) حادث سرقة متنوع، وضبط (50) قضية أحداث، وإعادة (19) سيارات مبلغ بسرقتها، وكشف غموض (50) حادثا متنوعا أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (66) متهمًا.

ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (464322) حكما قضائيا، بينها (969) حكم جناية، و(168473) حكم حبس، و(229250) حكم غرامة.، و(64630) مخالفة.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادى حملات مكبرة، حيث شنت شرطة التموين حملة أسفرت عن ضبط (9298 قضية تموينية متنوعة) بينها ضبط (197) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (5824) أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (786240 جنيه)، وضبط (9) قضايا مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (137522لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (9092) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (3216٫864) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (266) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (251٫188) طن، وكذا ضبط (71) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (2457٫204) أطنان.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (77291) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (69٫725٫000) جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1471) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها 153) قضية ضرائب عامة، كشف (84) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (16) قضية حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (57) قضية فى مجال الجمارك، (223) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (615) حكم قضائى، (300) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (15) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهريب جمركى - تعامل فى النقد - تسوق شبكى)، (8) قضايا فى مجالات (إستيلاء على المال العام وإختلاس - غسل أموال - كسب غير مشروع - بطاقات إئتمان).. بقيمة إجمالية بلغت (1873660736 جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

ونجحت شرطة النقل والمواصلات فى ضبط (1530) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر - سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة).. وكذا ضبط (3) تشكيلات عصابية ضموا (7) متهمين ارتكبوا (7) وقائع "سرقة متنوعة"، فيما تمكنت مباحث المصنفات من ضبط (330) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بينها: (224) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات " البث الفضائى – البرمجيات – المصنفات السمعية والبصرية " ضبط خلالها (9 وحدات معالجة مركزية، مايكات صوت، فلاتر هواء لتنقية الصوت، كارت صوت، سماعات رأس) وكذا (106) قضية فى مجال جرائم المطبوعات "التعدى على حقوق المؤلف – طباعة الكتب التعليمية – بيع وتداول الكتب والمطبوعات بدون ترخيص" ضبط خلالها (عدد من المكتبات والمطابع تعمل بدون ترخيص)، وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (12) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، وكذا (105) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية – نصب)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2793) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

وأسفرت جهود شرطة المسطحات المائية عن ضبط (481) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1013) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (112) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (195) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (41) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (456) لنش سياحى.

وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط (1520) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1663) متهما، وبحوزتهم كمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت (220٫922 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو، وزنت (242٫163 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (64٫537 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (2,465 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (21٫127 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (1,655 كيلو جرام)، و(34465) قرص مخدر مختلف الأنواع.

ونجحت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك فى ضبط (10) قضايا بإجمالى (24) متهمين.. بمضبوطات بلغت (10 طن و700 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (219261) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (40215 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 4385 موقف عشوائى)، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (135) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (391) من سائقى حافلات المدارس، وتبين (إيجابية 4 حالات من العينات)، وفحص (309) مركبة تبين مخالفة (20) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4268) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (227) سائق منهم.

ونجحت الجهود فى فى مجال الحد من انتشار فيروس (كورونا فى ضبط (6986) قضية تموينية متنوعة، وضبط (3111) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت (31482) شيشة، وغلق (18486) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (112637) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (112290) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (347) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.