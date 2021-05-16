شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية تشير لتعرض البلاد لرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى أن الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم هو ارتفاع مؤقت، حيث يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن صور الأقمار الصناعية توضح أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة ومحافظات شمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة ويبقي الساحل الغربي تحت تأثير الرياح الشمالية الغربية ليسجل 27 درجة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة علي شمال البلاد تصل إلي حد العاصفة علي شمال الصعيد بحيث تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير علي الطرق الصحراوية علي وجه الخصوص.

وطمأنت هيئة الأرصاد المواطنين ، بأنه سرعان ما تتحسن هذه الأجواء فى اليوم التالي بدخول الهواء الشمالى الغربي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة بمعدل 5 درجات ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.