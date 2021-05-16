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القوى العاملة تعلن توفير 335 فرصة عمل للمصريين راغبى نقل الكفالة بالسعودية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية ، استطاع توفير 335 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة أو الإعارة المتواجدين داخل المملكة باحدي الشركات الكبري في مجال الأغذية، على أن يحدد الراتب وفقا للخبرة والكفاءة .

 

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، فى بيان،: إن الوزير تلقي تقريرا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلي أن المهن المطلوب هي : 100 فرصة مبيعات ومعلبات وسلع استهلاكية و80 مبيعات لحوم ، ومبيعات ألبان واجبان، و25 مبيعات محمصة، و80 مبيعات خباز ومبيعات مأكولات بحرية ، و50 مبيعات فواكه وخضروات .

 

وأوضح رئيس مكتب التمثيل العمالي أنه علي الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة ممن تنطبق عليهم الشروط ارسال السيرة الذاتية (C.V) علي البريد الالكتروني  Workforce @al-sadhan.com  موضحا بالعنوان البريدي وصف الوظيفة المتقدم لها .

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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