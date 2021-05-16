شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تزيل حالة تعدى على مصرف الطويل فى الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تلاحظ قيام بعض الأشخاص أثناء إجازة عيد الفطر بعمل سور من الخشب لإقامة كافتيريا بداخلها على الجسر الأيسر لمصرف الطويل البحرى بالمطرية، وتم تنفيذ الإزالة فى مهدها بالتنسيق مع نائب مركز مدينة المطرية.

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى ط وزير الرى، أن أجهزة الوزارة ماضية فى التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، موضحاً أن الإجراءات الفورية والصارمة التى تتخذها أجهزة الوزارة هى رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأى مخالفة على نهر النيل.

وأضاف عبد العاطى، أنه فى إطار اهتمام الوزارة بنهر النيل والحرص على الحفاظ الدائم عليه فقد تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل فى يناير، 2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من انتشار التعديات على المجرى.

جدير بالذكر، أنه لو لم تقم الدولة المصرية بإطلاق تلك الحملة لكانت التعديات على جانبى المجرى تمثل غابة أسمنتية للمتعدين مع المتابعة والتصدى والملاحقة المستمرة أدت لردع واضح لكافة المخالفين وتقليص الفجوة بين المزال والمحرر.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى على أنه لا تهاون مع أى تعدى أياً كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".