شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: لا يتطاول على وطنه إلا لئيم خسيس عميل خائن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر جزء من خطبة سابقة لوزير الأوقاف من مسجد السيد البدوى بطنطا، حول حب الوطن.

وقال جمعة: "إن حب الوطن والاعتزاز به وحسن الانتماء إليه قيمة إسلامية وفطرة إنسانية، فإذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالته وطيبته ومعدنه فانظر إلى حنينه لوطنه ومدى حبه له وتشوقه إليه وحفاظه عليه فالحر الكريم والحر الشريف لا يقبل المساس بوطنه ولو ببنت شفه، والحر الشريف لا يقبل المساس بوطنه لا قولا ولا فعلا ولا تخريبا ولا فسادا ولا انسياقا خلف جماعات الفوضى وجماعات الفتنة وأهل الشر .

وتابع جمعة: "يقول الشاعر "بلدى وإن جارت على عزيزة"، مضيفًا: "فما بالك وبلدك تعمل بما فى وسعها لصالحك وصالح أهلها"، مضيفًا "إذا رميت أهلك ارتد السهم إليك وإذا رميت وطنك ارتد السهم إليك، ولا يتطاول على وطنه إلا لئيم خسيس عميل خائن مأجور".

ولا يتصور عقل أن يهاجم إنسان وطنه أو يحرض عليه إلا إذا كان عميلا مأجوراً، واليد التى تمتد إلى تخريب الوطن وترويع أبنائه الآمنين جزاؤها شرعًا أن تقطع لأن الله عز وجل يقول : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)".