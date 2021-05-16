عبارة "السيستم واقع" غير مقبولة.. برلماني يطالب وزير التعليم بإجراء امتحانات "الثانوية" ورقيًّا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، وزيرَ التربية والتعليم والتعليم الفني، بإجراء امتحانات الثانوية العامة العام الحالي بالنظام الورقي، بدلًا من النظام الإلكتروني "التابلت".

وقال زين الدين، في بيان له: تجربة إجراء امتحانات الصفَّين الأول والثاني الثانوي بالنظام الإلكتروني، خلال الفترة الماضية، كشفت عن عدد من المشكلات؛ منها ما يتعلق بشبكة الإنترنت، وما يتعلق بالبنية التكنولوجية بالمدارس؛ الأمر الذي نتج عنه عدم تمكن عدد من الطلاب من إجراء الامتحان.

وأشار النائب إلى أن تلك المشكلات والمعروفة بين الجميع بعبارة "السيستم واقع"، يمكن قبولها في امتحانات النقل العادية، ولكن لا يمكن قبولها في امتحانات الشهادات، خصوصًا شهادة الثانوية العامة التي تحدد مصير الطالب ومستقبله في ما بعد، حيث ستحدد تلك الشهادة الكلية التي يلتحق بها.

وتابع زين الدين: إجراء الامتحانات ورقيًّا، مع تأمينها بشكل جيد، سيكون أفضل للطلاب وسيضمن توافر المساواة بين جميع الطلاب.