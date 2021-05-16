قٌدرت بـ 840 ألف جنيه.. ضبط شخص بحوزته 120 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية القبض على عنصر إجرامي، بحوزته 120 طربة حشيش، بقيمة 840 ألف جنيه، قبل ترويجها على عملائه.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي ( الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بالغربية وله محل إقامة آخر بجنوب سيناء، تخصص نشاطه في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة المركز، وعُثر بحوزته على (120 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالي–هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (840 ألف جنيه تقريبًا).