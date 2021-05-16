أخبار مصر

للحد من انتشار "كورونا".. ضبط 42 ألف "شيشة" بالمقاهي خلال أسبوع

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
نجحت وزارة الداخلية، في ضبط 42162 شيشة، في حملات أمنية على مدار أسبوع، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين ومواجهة فيروس .

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا