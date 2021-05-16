للحد من انتشار "كورونا".. ضبط 42 ألف "شيشة" بالمقاهي خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية، في ضبط 42162 شيشة، في حملات أمنية على مدار أسبوع، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين ومواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.