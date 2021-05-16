ضبط المتهم باختطاف طفل بسبب خلافات زوجية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم باختطاف ابن شقيقة زوجته 7 سنوات، ومساومة والدته على اقناع شقيقتها بإعادة منقولات الزوجية إليه مقابل إطلاق سراح الطفل.

تلقى مركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة بلاغا من (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز) بقيام (زوج شقيقتها، مقيم بدائرة المركز) باستدراج ابنها البالغ من العمر 7 سنوات، حال لهوه أمام مسكنهما واصطحابه بمركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية خاصة به، لجهة غير معلومة على إثر خلافات بينه وزوجته (ربة منزل، مقيمة بذات العنوان)؛ لقيام الأخيرة بنقل منقولات الزوجية لمحل إقامة أهليتها.

كما أضافت بتلقيها اتصالا هاتفيا منه ومساومتها على قيام شقيقتها بإعادة المنقولات نظير إعادة ابنها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن قيام المشكو في حقه بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وقيامه باصطحاب الطفل لشقة خاصة بأحد ذويه، بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته (فرد محلي – طلقة من ذات العيار) وبرفقته الطفل المختطف، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.