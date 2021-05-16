انتحلوا صفة سفراء ومذيعات.. ضبط 4 أشخاص كونوا عصابة لجمع تبرعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، 4 أشخاص؛ لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية ممنهجة.

تحريات الأجهزة الأمنية أفادت قيام (4 أشخاص- مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية ممنهجة وذلك من خلال إنشاء وإدارة مواقع إلكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك- إنستجرام" وتدشين حملة إعلانية دعائية لمهرجان دولي مُزمع إقامته بإحدى القرى السياحية بالجيزة "بدون تصريح" والزعم بإقامته تحت إشراف ورعاية العديد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات وحضور عدد من المشاهير ورجال الأعمال وبتغطية مجموعة من القنوات الفضائية– خلافاً للحقيقة- وذلك بقصد جمع تبرعات وأموال من المواطنين وأصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى بالبلاد تحت زعم المشاركة في ذلك المهرجان الدولي الوهمي لدعم مؤسسات الدولة.

وأضافت التحريات أن أدوار عناصر التشكيل اختلفت وتوزعت فيما بينهم حيث يقوم اثنين منهم بانتحال صفة (سفراء نوايا حسنة- مذيعات بقنوات فضائية حاصلين على شهادات عليا في مجال السلم والسلام الدولي والإعلام والطب النفسي)، واستغلال تلك الصفات المنتحلة في الايقاع بضحاياهم، وقيام أحدهم بإنشاء المواقع الإلكترونية المستخدمة في الترويج للمهرجان، بينما يتولى الأخير إنشاء محفظة مالية إلكترونية لتلقي الإيداعات المالية من الضحايا.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والقليوبية تم ضبط المتهمين، وعُثربحوزتهم على (4 هواتف محمولة يستخدمونها في ممارسة نشاطهم الآثم بفحصها تبين احتوائها على الدلائل التي تؤكد ممارسة نشاطهم الإجرامي) عبارة عن: صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بإسم المهرجان، كمية من الدعوات مثبت عليها الجهات الراعية للمهرجان وصور لبعض المشاهير، محادثات نصية على برنامج واتس آب بين المتهمين وضحاياهم، رسائل نصية بهاتف أحد المتهمين تحوي أرقام وأكواد خاصة بالإيداعات المالية على محفظة مالية، صور شهادات خاصة بأحد المتهمين منسوبة للعديد من الجهات تفيد حصول أحدهم على الدكتوراه الفخرية وسفيرة النوايا الحسنة.