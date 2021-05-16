أمن المنافذ: ضبط 5 قضايا تهريب.. وتنفيذ 961 حكمًا قضائيًا في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 961 مخالفة مرورية متنوعة، وتم تنفيذ 90 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.