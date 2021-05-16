شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنيا: زيادة مراكز لقاح كورونا إلى 16 مركز للتيسير على المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الأحد، أنه تقرر إضافة 10 مراكز طبية جديدة للمراكز الحالية التي يلتقي أهالي المنيا من خلالها لقاح فيروس كورونا، وعددها الحالي 6 مراكز طبية بمراكز المنيا، بني مزار، سمالوط، وملوي، ليبلغ العدد النهائي بعد إضافة المراكز الجديدة، 16 مركزًا طبيًا وذلك للتيسير على المواطنين.

وأوضح «النادي» أنه يجري حاليًا تجهيز مراكز تقديم اللقاح الجديدة، مضيفًا أن هناك فرق متحركة بنطاق الأماكن العامة والخدمية، وأماكن التجمعات العامة، ودور العبادة، المتمثلة في المساجد و الكنائس، ودور الرعاية، والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنين، للتطعيم ضد فيرس كورونا المستجد

من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن العمل انتظم بالكامل في كل مراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا خلال أجازة عيد الفطر المبارك، من خلال 6 مراكز طبية تشمل مستشفى سمالوط النموذجي، مركز طبي القيس بمركز بني مزار، مركز طبي شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، مركز طبي قلندول بمركز ملوي، مركز الأورام وبنك الدم بمدينة المنيا، لافتًا إلى أن هذه المراكز سيزيد عددها قريبًا لتصل لعدد 16 مركز طبي يقدم اللقاح.