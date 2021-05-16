شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية : تلقي ٩١ ألفًا و٤٤٠ شكوى من المواطنين منذ سبتمبر ٢٠١٨ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن منظومة الشكاوى بالمحافظة أستقبلت 91440 شكوي واردة لمكتب خدمة المواطنين، وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة وإدارة المتابعة الميدانية، وذلك في الفترة من 1 /9 /2018 حتى 1 /5 /2021، تم الرد على 88156 شكوى منها بنسبة 96٪، فضلاً عن إستقبال المنظومة 2884 شكوى خلال شهر أبريل الماضى تم الرد على 2527 منها بنسبة 87% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية، والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجاري فحص باقى الشكاوى للرد عليها لسرعة الاستجابة وحل مشاكل المواطنين، وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم وانجازها بأقصي سرعة وتقديمها للمواطنين بشكل لائق.

وأوضح محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به منظومة الشكاوى والتى تُعد واجهة حضارية للمحافظة وتعبر عن رغبتها في تحقيق التواصل المستمر بين الدولة والمواطنين، فضلاً عن دورها الفعال في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات، وذلك لفحصها ووضع حلول عاجلة لها في إطار القانون.

أضاف المحافظ أن الهدف من هذه الجهود هو الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وكذا تلبية احتياجاتهم في صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

جدير بالذكر إن الشكاوى التي أستقبلتها المنظومة، تنوعت ما بين بناء بدون ترخيص، وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي، وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد، وتظلمات من بعض الموظفين.