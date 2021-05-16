شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجة الحرارة في الوادي الجديد .. وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلت شوارع الوادى الجديد، من المارة جراء الإرتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي تشهده المحافظة، اليوم الأحد، بجانب إغلاق الحدائق والمتنزهات والمناطق الترفيهية العامة خلال الفترة الحالية لضمان عدم وجود تجمعات وتزاحم لضمان عدم الإنتشار بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتشهد المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية على مستوى المحافظة إتخاذ كافة الإستعدادات لإستقبال أي حالة طوارئ، نتيجة الإرتفاع في درجات الحرارة، بجانب المتابعة المستمرة للحالات المصابة بفيروس كورونا بأقسام العزل.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، انه خلال موجات الطقس الحار، فإن المواطن يكون معرض لأضرار صحية ناجمة عن الحرارة المرتفعة على جسم الإنسان، مثل ضربة الشمس وهي من أشد الأضرار الناتجة عن التعرض للحرارة الشديدة، ومن أعراضها ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة، وجفاف الجلد، وضعف في وظائف الجهاز العصبي المركزي متمثلا في الصداع والتهيج والدوخة والإرتباك، أيضًا سرعة في ضربات القلب والتنفس السريع، وأحيانًا فقدان الوعي، ويمكن أن تكون قاتلة فهي تتطلب رعاية طبية عاجلة.

واضاف، أنه لابد من ضرورة الإبتعاد عن حرارة الشمس خلال الموجة الحارة قدر الإمكان، خاصة وقت الظهيرة، ومحاولة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة ومن الأفضل عدم خروج مرضى ضغط الدم والسكري والجيوب الأنفية والجهاز التنفسي، إلا للضرورة، خصاصة في ظل الفترة الحالية لضمان الوقاية من فيروس كورونا .